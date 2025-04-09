Beykoz Belediyesi çalışanlarını işten kovmakla tehdit eden meclis üyesine soruşturma

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan tehdit açıklaması üzerine meclis üyesi Burak Korkma hakkında soruşturma başlattı. Belediye meclis toplantısında konuşan Burak Korkmaz, "Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum" diyerek belediye çalışanlarını işten kovmakla tehdit etmişti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Beykoz Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlattı. Hatırlanacağı üzere Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Alaattin Köseler ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Yolsuzluk operasyonunun başlamasına sebep ise CHP'lilerin birbirini ihbar etmesi olduğu ortaya çıkmıştı.