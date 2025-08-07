Next Sosyal’den duyuruldu: AKINCI TİHA’dan yerli lazerle tam isabet

AKINCI taarruzi insansız hava aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen yerli lazer güdüm kiti LGK-82 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atışına ilişkin görüntülerini Türkiye'nin sosyal medya platformu Next Sosyal'den paylaştı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: Gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren #AKINCI; LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabetle gücünü bir kez daha kanıtladı.