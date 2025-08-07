Yeni mucitlerimiz bu okulda yetişecek

Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl da öğrencilerin gözdesi oldu. LGS sonuçlarına göre lisenin Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı özel program ve proje uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri arasında, 480.24 taban puanla ilk sıraya yerleşti.İki yıl önce açılan okulda öğrenciler son teknolojilerle donatılmış atölyelerde havacılık ve uzay teknolojisi alanında nitelikli bir eğitim alıyor. Okulun protokol ortakları arasında BAYKAR, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TAI, ROKETSAN gibi savunma sanayii şirketleri bulunuyor. Lise, proje okulu kapsamında, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süreyle eğitim öğretim sağlanıyor.