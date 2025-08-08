110 organize suç çetesi çökertildi

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılının ilk 7 ayının emniyet verilerini paylaştı. Vali Gül, "2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta olay sayısı yüzde 9 azalmış. Aydınlatma oranı ise yüzde 99.4'e yükselmiş. Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise olay sayısı yüzde 25.5 azalmış" ifadelerini kullandı. "Sadece geçen ay hakkında aranma kaydı bulunan 11 bin 814 kişi yakalandı" diyen Vali Davut Gül, bu yılın ilk 7 ayında 166 operasyonda 110 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.Vali Gül, "1092 şahıs yakalandı, 793 şahıs tutuklandı, 226 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlanma olayları yüzde 41.3 azaldı. Bu senenin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı" dedi.Vali Davut Gül, orman yangınlarına ilişkin de "23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. İlave olarak anız, sigara ve benzeri sebeplerle yangınları engellemek için tarlalarımızın etrafında 10 metre genişliğinde bir alanın sürülmesini zorunlu kıldık. Havai fişek ve benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı eğlence araçlarının satılmasını 28 Ekim'e kadar yasakladık" diye konuştu.