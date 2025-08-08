FETÖ’nün mahrem imamı kaçamadan yakalandı

FETÖ'nünmahrem yapılanmasında kritik görevler üstlenen, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı ve yakalama kararı bulunan Hakan Kahraman, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari çalışmaları sonucunda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyonla saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan Kahraman'ın, örgütün üst düzey "mahrem imamları" arasında yer aldığı ve yurt içindeki kripto FETÖ mensuplarıyla temasını sürdürdüğü belirlendi. MİT'in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ'nün kritik isimlerinden biri olan Kahraman'ın yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmayı planladığı belirlendi. Bu bilgi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik birimleri, kaçış hazırlığındaki ismin izini sürmeye başladı. Manisa'da yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Hakan Kahraman'ın kaldığı adres tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyeti'nin koordineli operasyonuyla düzenlenen baskında, FETÖ'nün mahrem imamı kıskıvrak yakalandı.Kahraman'ın uzun süredir firari olarak arandığı, örgütün sözde mahrem yapılanmasında üst düzey sorumluluklar üstlendiği ve kripto FETÖ mensuplarıyla irtibatı sürdürdüğü öğrenildi. Kahraman, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.