Gazze için umut yürüyüşü

İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından yarın akşam Gazze'ye Umut Işığı Ol temasıyla destek yürüyüşü gerçekleştirilecek. Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru yapılacak yürüyüşe destek çağrısı yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Gazze'de soykırım devam ediyor. Herkes 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşünüyor. İnşallah 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası, Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru bir yürüyüşe davet ediyoruz. Bu yürüyüşü, ellerimizde hem telefon ışıklarıyla hem de fenerlerle yapmak istiyoruz. Güçlü bir görüntü vermek istiyoruz. Bu yürüyüşümüze fenerlerinizi alıp katılmanızı, dünyaya Türkiye'de Filistin bilincinin güçlü bir şekilde dimdik, birlik içerisinde ayakta durduğunu göstermeye davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, yürüyüşün sıradan bir etkinlik olmadığını belirterek, Gazze'de direnenlere yardımcı olmak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Güney, "Vatanını savunan insanların yanındayız. Ölümü göre göre açlığa direnen insanların yanında olduğumuzu beyan etmek için sizleri davet ediyoruz" dedi. TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ablukayı, aç bırakmayı ve yardım noktalarına saldırıları eleştirdi.Gazze'de son 24 saat içerisinde saldırılarda 100 Filistinli daha yaşamını yitirirken 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan dolayı ölenlerden ikisi 16 ve 24 aylık iki bebek oldu. Gazze'deki hükümet "Kıtlığa rağmen dün sadece 92 insani yardım TIR'ı Gazze'ye ulaştı. İsrail'in Gazze'ye girmesi gereken 6 bin 600 TIR insani yardımı engellediği belirtildi" açıklaması yaptı.Göç ve Diaspora Vakfı ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği öncülüğünde, Türk ve Arap sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla Gazze'deki kadınlara destek amacıyla "Senin İçin" kampanyası başlatıldı. Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "Filistinli kadınlar için buradayız" mesajı verildi. Mücella DURANOĞLU/SABAH