İzmir’de su çilesi! Vatandaş su nöbetine başladı

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonucu planlanan dönüşümlü su kesintisi, önceki gece başladı. Vatandaşlar, kesinti sonrası bidonlarla su nöbetine başladı.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede, gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planladığı dönüşümlü su kesintisi ilk olarak Bayraklı, Gaziemir ve Konak ilçelerinde uygulanmaya başladı.İlk kesinti dün gece Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde uygulandı. Kesinti planlanan ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe de bulunuyor.Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar, ellerinde boş damacana ve bidonları doldurarak kesintilere karşı önlem almaya çalışıyor.Kentte 2008 yılında, içme suyu ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle de su kesintisi programı uygulanmıştı.