Avukat Mehmet Yıldırım ile CHP’li İl Başkanı Özgür Çelik arkadaş çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında "İBB borsası" kurulduğu iddiasıyla adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nüfuz ticareti" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobille seyir halindeyken yakalandı. Aracın şoför koltuğunda oturan kişi ile birlikte gözaltına alınan Avukat Mehmet Yıldırım jet hızıyla İstanbul'a getirildi. Avukat Mehmet Yıldırım ve beraber yakalandığı şüpheli Mehmet Mithat Turan savcılık ifadesinin ardından üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması gerekçesiyle savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Avukat Mehmet Yıldırım "Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan diğer şüpheli Mehmet Mithat Turan için ise "suçluyu kayırma" suçundan adli yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldılar. Avukat Mehmet Yıldırım ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Avukat Yıldırım'ın. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in arkadaşı olduğu ve ikilinin çok samimi arkadaş olduğu öğrenildi. İkilinin Bahçelievler'den tanıştıkları da kaydedildi.