Başka anneler ağlamasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine tek tek ulaştırılıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, mektubu Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim etti. Van'da 2010'da şehit olan Jandarma Komando Burhan Kılıç'ın Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Zeytun Kılıç ile görüştü. Mektup, Zeytun Kılıç'ın torunu İrem Mavzer tarafından okundu. Ercan, "Daha fazla ailelerimizin, annelerimizin inşallah gözleri yaşarmasın, canı yanmasın. Allah kimseye yaşatmasın inşallah. Huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sizlerin hem duaları hem de destekleri bizim için çok değerli. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Şehidimizin kıymetli ailesisiniz. İnşallah şehidimiz, peygamberlerle komşu. İnşallah Allah bizlere de onların şefaatini nasip etsin, cennetinde buluştursun. Şehitlerimiz bizim için, bu vatan için canlarını feda etti. Biz de şimdi onların sayesinde böyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Hamdolsun, ülkemizde refah içinde yaşıyoruz. Allah şehitlerimizden de sizden de razı olsun, öyle evlatlar yetiştirmişsiniz" dedi. Anne Zeytun Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim kaderim böyle. Allah'a kurban olayım" ifadesini kullandı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Ercan, şehit annesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Anne Kılıç, Kuran-ı Kerim ve bayrağı öperek kabul etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e teslim etti. Uygur, Tekirdağ'da 1988'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Bayer'in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan annesi Selime Bayer'i ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Uygur, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu şehit annesine teslim etti.