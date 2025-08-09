Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan ve Bakanı Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti.

Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz" dedi.