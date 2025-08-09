Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan ve Bakanı Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti.

Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenliyor.

