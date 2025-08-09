İstanbul’da 2, Türkiye genelinde 4 puan CHP’nin önündeyiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu'nda düzenlenen programda medya yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon yeni üye olduğunu aktardı. İşte Özdemir'in diğer açıklamaları:İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklarda itirafçılar, Beylikdüzü'nden itibaren birlikte çalıştıkları çekirdek kadro. Bu ahtapot, İstanbul'dan sonra CHP'yi de ele geçirince bütün belediye başkanlarını belirledi. Biz bu konunun siyasal zemine çekilmemesi için uzak durduk. İddianameler ortaya çıktığında sürecin toplum nezdinde anlaşılacağına eminiz. Burada bir mesele var ve büyük çoğunluğu CHP'li isimler tarafından ya da bürokrasinin kendi içerisinde çıkıyor. Beykoz Belediyesi'nde, Şile Belediyesi'nde gördük. Burada CHP'nin içinde çıkan kavgadan kaynaklı bir durum söz konusu. Devlet burada gereğini yapıyor. CHP'li yöneticiler bizim kavga zeminine girmemizi beklese de biz girmeyeceğiz.Seçimlere ilişkin son anket verileri elimizde. Şu anda 2023 sonuçlarına yaklaştıklarını belirterek "Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz.İBB'nin, AK Parti'de olduğu dönemde yılda 450 otobüs alınırken son 6 yılda sadece 240 otobüs alındı. İstanbul'da hizmet göremiyoruz. Bu hizmetsizlikle borcu yüzde 30 artırmışsınız. Metro kredilerini bile amacı dışında kullandınız, bu bir suçtur. Mahallelerin röntgenini çektik. Mahalle teşkilatlarımız hazır. Şimdi sandık sorumlularını tamamlıyoruz. 30 binin üzerinde sandığımız var. 60 binin üzerinde sandık görevlimiz kısa bir zaman sonra hazır olacak. Her bir sandık sorumlumuz haftada iki hane ziyareti yapacak. Biz de birkaç ay içinde sandık görevlilerimizle Cumhurbaşkanımızı buluşturacağız.