UYAP en güvenilir sistemlerden biri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye gündemine oturan sahte imza çetesine yönelik yapmış olduğu açıklamada bu soruşturmayı başlatanın yargı olduğuna dikkat çeken Tunç, "13 Ağustos'ta yapılan ihbarla başlayan bir süreç söz konusu. Bunu çıkaran yargı. Kamuoyunda dezenformasyon yapılıyor. Bu çetenin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma başlatılıyor. Bu kapsamda gizli yürütülen bir soruşturma. Gözaltılar yapıldı ve operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 190 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. 150 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma gizli ama bir mağduriyet oluşturulmaması adına tüm tedbirler alındı. Bu sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı. UYAP sistemi dünya çapında gelişmiş bir sistem. Sürekli test edilen dünyanın en güçlü sistemlerinden" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasında bazı savcı ve avukatların borsa oluşturduğu iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı.Bakan Tunç, "Dosyanın içeriğini bilmeden birtakım beyanlarla adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalıştı. Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Soruşturmanın sonucunu beklememiz gerek. Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde, Hâkimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir" ifadelerini kullandı.78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasına ilişkin "Otel yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak" ifadelerini kullandı.