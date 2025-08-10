Yalova’da şehit ailesine mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Yalova'da şehit ailesine teslim etti. Bakan Göktaş, Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekât Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit annesi Gülümser Ayan, şehit eşi Nazan Ayan ve çocuklarıyla bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileyerek, şehit ailesiyle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Göktaş daha sonra şehit annesine, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla şehit yakınları, gazi ve yakınlarına gönderdiği "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu teslim etti. Ziyaretinde Göktaş'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek eşlik etti.