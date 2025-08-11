Avukat Epözdemir’e gözaltı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında "rüşvet", "siyasi ve askeri casusluk" ile "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından gözaltına alındı.Mali Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sabah Rezan Epözdemir'in ofisi ve evinde arama yaptı. Araştırmalarda, yaklaşık 150 bin dolar ile senetler ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi. Epözdemir'in Londra'ya gitme hazırlığı olduğu öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir hakkında iki ayrı soruşturmanın var olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlamalarıyla bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir'in işyerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10 Ağustos saat 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."Epözdemir, 2014 yılında İstanbul'da, CHP ile CIA ve MOSSAD ajanlarının düzenlediği bir organizasyon masasında görüntülenmişti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Michael Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da destek vermişti. Epözdemir'in gözaltına alınması sonrasında aynı masada fotoğraf çektirdiği CIA aparatı Rubin'den dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı geldi. Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.