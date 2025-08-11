Ömer Özdoğan’dan ‘FETÖ benzeri sızma’ iddiası: Memleket Partisi ile bağını koparıp yeni parti kuruyor!

Memleket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce'nin istifası ve CHP'ye katılmasının ardından partinin kapatılmasına karşı çıkan isimlerden biri olan Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı kamuoyu duyurusunda, kapanış kurultayı sürecinde yaşanan usulsüzlükleri ve partiye yönelik "FETÖ benzeri sızma girişimi" riskini gündeme getirmişti. Özdoğan, bu gelişmelerin ardından yeni ve güçlü bir siyasi yapı kurma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

sabah.com.tr'ye konuşan Özdoğan, kapanış sürecinde yaşananları ve aldığı kararı detaylarıyla anlattı.

"ŞÜPHEMİZ 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI SONRASI BAŞLADI"

Partinin kapanmasına karşı hiyerarşik düzende bir mücadele başlattıklarını belirten Özdoğan, bu süreçte bazı isimlerin ortaya çıkarak kendilerine rol biçmeye başladığını söyledi:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde darbe girişimini telin eden bir paylaşım yaptım. O gün tankın üzerinde darbecilere karşı direndiğim fotoğrafı da paylaştım. Bu kişiler bu paylaşımdan rahatsız oldu. İlk şüphemiz burada başladı."

Özdoğan, bu kişilerin sosyal medyada sohbet odaları açarak tabanda "parti için mücadele ediyoruz" havası estirdiğini, ancak aralarında daha önce tanıştıklarına dair itiraflarda bulunduklarını belirtti.

"Birinin elinde üye veri tabanı, yöneticilerin mail ve sosyal medya şifreleri olduğunu öğrendik. İl başkanlarımızı ve beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bazılarının yurt dışında yaşadığını, farklı partilerle temas halinde olduğunu tespit ettik."

"YATAY YAPILANMA TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAVETİYE"

Özdoğan, bu grubun "yatay yapılanma" adı altında lider kadrosu olmayan, tüm kararların üyelere bırakıldığı bir model önerdiğini, bunun ise güvenlik açısından büyük risk taşıdığını vurguladı:

"Ortada sorumlu karar verici bir yönetim organı olmadan, suyun altından Türkiye'yi iç karışıklığa götürecek girişimler tetiklenebilir. Biz buna şiddetle karşı çıktık."

"PARTİ TEMİZLENMELİ, MİLLİ VE ATATÜRKÇÜ ÇİZGİ KORUNMALI"

Özdoğan, Memleket Partisi'nin kuruluşundan itibaren terör örgütleriyle dolaylı ilişkileri olan yapıların sızma girişimlerine maruz kaldığını, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.

"Şebnem Fincancı'yı savunan, TSK'dan atılmış kişilerin partide bulunmuş olması hepimizi üzdü. Artık bu tür sızmalarla uğraşmak istemiyoruz."

"İNCE DÖNEMİ PARTİYİ YIPRATTI"

Muharrem İnce döneminde yaşanan çekilmeler, yarı yolda bırakmalar ve son olarak CHP'ye dönüş sürecinin partiyi yıprattığını belirten Özdoğan, İnce'nin parti binasında fotoğrafının bulunmasını istemediklerini de söyledi.

YENİ PARTİ HAZIRLIKLARI

Özdoğan, 33 il ve 3 farklı ülkeden temsilcilerle birlikte hareket ettiklerini, aralarında Memleket Partisi'nin il ve ilçe başkanlarının, siyaset deneyimi olan isimlerin, gençlerin ve bilim insanlarının yer aldığını açıkladı.

Parti programı, tüzüğü ve logosu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Özdoğan, 50 ile ulaştıklarında İçişleri Bakanlığı'na başvurarak resmi kuruluş sürecini başlatacaklarını ifade etti.

"Kutupsuz, kalkınmacı, milli değerlere bağlı ve Atatürkçü bir siyaset inşa edeceğiz. Gayret bizden, takdir milletimizden."