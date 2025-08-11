Zorlu: "Terörsüz Türkiye" hedefi Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Türk Dünyası İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Balıkesir merkezli gerçekleşen ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ortak bir medeniyetin evlatları olarak Türk dünyasının kardeşlik bağlarını daha ileriye taşımak, bu alandaki kamu politikalarını daha güçlü bir zemine oturtmak için anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirten Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dış politikada ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli önemli ayaklarından birinin, Türk dünyasıyla ilişkilerin kurumsal ve çok yönlü bir yapıya kavuşması olduğunu söyledi. Zorlu, bu kapsamda kurulan Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığının, "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonunun en önemli siyasi neticelerinden biri olduğunu ifade ederek, "İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Türk Dünyası Yüzyılı'na ivme kazandıracak yeni bir başlangıcı da yapıyoruz. Türk dünyasıyla doğrudan ilişkili olan eğitimden kültüre, diasporadan birçok alana kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet yürüten 15 kurum ve kuruluşumuzla bu ilk adımı atıyoruz." diye konuştu. Bu adımı, tüm çalışmaların ortak ve daha bütüncül, daha stratejik ve daha koordine bir yapıya kavuşabilmesi zemini olarak değerlendirdiklerini bildiren Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu istişare toplantısıyla amacımız, Türkiye'de Türk dünyası alanında çalışan kamu kurumlarımız arasında daha yakın bir eş güdüme vesile olmak, kaynakların daha etkin kullanımını temin etmek ve ortak projeler etrafında birleşebilmektir. Bununla birlikte Türk dünyasıyla ilgili kamu kurumlarının sayısının bundan da daha fazla olduğunu biliyor ve takip ediyoruz. Bugün temelini attığımız bu yolun inşasına beraberlik ruhuyla destek olacaklarına da yürekten inanıyoruz."

"DIŞ TİCARET HACMİ 70,3 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"

Türk devletler teşkilatı çatısı altında güçlenen dayanışma ruhunun, bölgesel sınırları aşarak küresel ölçekte karşılık bulan bir etkiye dönüştüğünü vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti: "Türkiye olarak biz de bu sürece öncülük etmeye ve kardeş devletlerimizle omuz omuza ilerlemeye kararlıyız. Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkiler giderek artarken, dünya ekonomisiyle de yerimiz güçlenmektedir. 2024'te 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomisi sıralamasında 8. sıraya taşıyacaktır. Aynı şekilde geçen 22 yıllık süreçte, Türk devletleri dış ticaret hacimlerini 6 katına çıkarmış, dünya dış ticaretinde sahip oldukları pay da yaklaşık yüzde 70 artarak 2024'te yüzde 2,42'ye yükselmiştir.

Ülkemiz ise 2002'den 2024'e gelindiğinde Türk ülkelerine olan dış ticaret hacmini yaklaşık 14 kat artırarak 26 milyar dolara yükseltmiştir. Türk devletinin kendi aralarında Türk devletleriyle birlikte dış ticaret hacmi ise 70,3 milyar dolara ulaşmıştır." Zorlu, yatırımlarda da artışın sürdüğünü ifade ederek, 2002'de Türkiye'de faaliyete başlayan Türk devletleri sermayeli şirket sayısının sıfıra yakın olduğunu, 2025 mart ayı itibarıyla bu sayının 5 bin 405'e yükseldiğini aktardı. Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde pek çok sahada devam eden proje ve faaliyetlerin her alanda işbirliğine katkı sağladığına işaret eden Zorlu, "Bunlardan biri de son dönemde tüm devletlerimiz arasında kimlik ve seyahatin önünü açacak çalışmada önemli bir aşamaya gelinmiş olmasıdır." dedi.

"TÜRK DEVLETLERİYLE ORTAK GÜVENLİK VİZYONUMUZUN DA TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR"

Zorlu, Türkiye'nin güvenlik ve istikrar politikasının temel taşlarından birinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu hedef milletimizin huzuru ve ülkemizin iç güvenliğinin yanı sıra Türk dünyasıyla kurulacak kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıkların tesisi açısından da büyük önem taşımaktadır. Terör örgütlerinin bölgesel barışı ve halklarımızı geleceğini hedef alan yapılar olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye'nin bu alandaki kararlı mücadelesi, Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında da daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşiğe dönüşebilme potansiyeli taşımaktadır. Bugün burada bir araya gelen kamu kurumlarımızın ve değerli yöneticilerimizin hep birlikte inşallah bu vizyonu kendi faaliyet alanlarımıza taşıyacağımıza kapsayıcı ve ortak akla dayalı bir stratejiyle hareket ederek, Türk dünyasına yönelik projeleri daha bütüncül bir çerçeve ve de geleceğe ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ortak tarihimize, dilimize, kültürümüze ve geleceğimize sahip çıkmak bize düşen tarihi bir sorumluluktur. Bu vesileyle periyodik hale getirmeyi de planladığımız bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."