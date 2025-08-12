Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Bölgesel barışa katkı sunuyoruz

"GAZZE'DEKİ İNSANLIK FELAKETİNİ GÖRÜŞTÜK"

Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamentolar başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık.

Bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza kalkınmaya devam edeceğiz.