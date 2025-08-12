Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.08.2025 | 18:02
08:46
03:57
06:21
02:14
İşte İBB'deki rüşvetin en net görüntüsü | Video 12.08.2025 | 10:56
02:46
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 gözaltı | Video 12.08.2025 | 10:32
02:46
00:39
34:47
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.08.2025 | 19:17
15:00
01:08
Sağlık Bakanı Memişoğlu deprem bölgesinde | Video 11.08.2025 | 09:05
01:27
01:20
Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video 10.08.2025 | 12:34
01:14
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 09:03
00:24
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
33:36
22:59
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 08.08.2025 | 19:25
06:08
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 08.08.2025 | 17:01
03:53
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 08.08.2025 | 16:59
09:57
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 08.08.2025 | 16:55