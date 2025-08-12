Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Marmara Denizi' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Marmara Denizi' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Marmara’mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara'nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum. Geleceğimiz için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum. Marmara'mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

