Hırsızlar yangını fırsat bildi

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alanlara yayılarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede Güzelyalı, Çınarlı ve Erenköy'deki yerleşim alanlarına sıçradı. 79 arazöz, 39 itfaiye aracı, 11 dozer, 92 araç ve 770 personel yangınla karadan mücadele ederken, 10 uçak, 9 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

VİLLALAR VE OTOMOBİLLER YANDI

Yangının yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle bölgede yaşayan 2 bin 90 kişi karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yangında onlarca villa ve otomobil tamamen küle döndü.

HIRSIZLIK ŞOKU

Büyük felakette ev ve araçlarını yangına teslim eden yangın zedeler gecenin ilerleyen saatlerinde ise hırsızlık şoku yaşadı. Bölgenin tahliye edilmesini fırsat bilen hırsızların, erzak taşıyor gibi görünerek motosikletleriyle bölgeye giriş yaptığı ve yanan evlere girdiği ortaya çıktı.

KAPIDA NÖBET TUTTULAR

Yangın zedeler gecenin ilerleyen saatlerine kadar yanan evlerinin önünde nöbet tutarken, Jandarma hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti.