İşte Rezan Epözdemir’in internet üzerinden sürekli görüştüğü FETÖ’cüler! Sabah.com.tr ulaştı...

Türkiye, avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasını konuşuyor. Televizyonlarda sık sık boy gösteren, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davaların avukatlığını yapan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım iddialarıyla sorguya alındı. Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili yeni bilgilere sabah.com.tr ulaştı. FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını öne süren Epözdemir'in sürekli görüşme yaptığı isimler arasında FETÖ'den ihraç edilen hakimler, savcılar ve avukatların olması dikkat çekti. Öte yandan Epözdemir, telefon şifresini vermeyerek şüpheleri artırıyor.
REZAN EPÖZDEMİR GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım iddialarıyla gözaltına alınan Rezan Epözdemir'in emniyetteki sorgusu devam ediyorç Epözdemir'in gözaltı süresi uzatılırken, ünlü avukatın cep telefonu şifresini vermek istemediği öğrenildi.
CIA-MOSSAD VE FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Rezan Epözdemir, 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan ile görüşmüştü. Bu fotoğrafın da savcılığın derin soruşturması içerisinde yer aldığı gelen bilgiler arasında.
FETÖ İDDİALARINI REDDETİ AMA SÜREKLİ GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER FETÖ'CÜ ÇIKTI
Telefon şifresini vermeyen Epözdemir'in telefon üzerinden kimlerle ne sıklıkla görüştüğü araştırıldı. Sabah.com.tr'nin edindiği özel istihbarata göre; Epözdemir'in sürekli görüştüğü isimler arasında FETÖ'den ihraç edilen hakim, savcı ve avukatlar ile FETÖ'den araması olan kişiler yer aldı.
İŞTE GÖRÜŞTÜĞÜ FETÖ'CÜLER
Rezan Epözdemir'in, FETÖ'den ihraç 6 hakim, 3 avukat ve 1 Yargıtay üyesi ile FETÖ'den aranması bulunan 4 kişi ile sürekli olarak internet üzerinden görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.