İşte Rezan Epözdemir’in internet üzerinden sürekli görüştüğü FETÖ’cüler! Sabah.com.tr ulaştı...

Türkiye, avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasını konuşuyor. Televizyonlarda sık sık boy gösteren, Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davaların avukatlığını yapan Epözdemir, rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım iddialarıyla sorguya alındı. Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili yeni bilgilere sabah.com.tr ulaştı. FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını öne süren Epözdemir'in sürekli görüşme yaptığı isimler arasında FETÖ'den ihraç edilen hakimler, savcılar ve avukatların olması dikkat çekti. Öte yandan Epözdemir, telefon şifresini vermeyerek şüpheleri artırıyor.