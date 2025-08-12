Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye ayağına vurulan prangadan kurtulacak

Programlara katılmak üzere kente gelen Güler, bu sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Yüksekovaspor takımıyla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bir araya geldi.

Ardından kent merkezine geçerek öğretmenevinde basın toplantısı düzenleyen Güler, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" vesilesiyle kenti ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hakkarililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Hakkari'nin eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkanları, yetenekleriyle yurdun en mümtaz yerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kentin, engin dağlarının verdiği heybetle tarihin her döneminde zorluklara karşı dik durduğunu ifade eden Güler, "Ne var ki Hakkari'miz maalesef yıllarca terörün gölgesi altında kalmış, bölgenin gelişimi istediğimiz seviyede olamamış, şehrimiz gerçek potansiyelini bir türlü gösterememiştir. Kalkınmanın önündeki en büyük engel olan terör, yalnızca fiziki olarak değil başta sosyo ekonomik alanda olmak üzere pek çok açıdan Hakkarili kardeşlerimi zorlamıştır." diye konuştu.

Mehmetçik, jandarma, emniyet teşkilatı, güvenlik korucuları ve yöre sakinlerinin fedakarlığıyla terörle mücadelede büyük başarıların elde edildiğini vurgulayan Güler, bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımların ve refahın artmaya başladığını belirtti.

"TERÖR, YILLARCA MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞ, ACILAR YAŞATMIŞTIR"

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi ve bu toprakların, dağlardan fışkıran petrolle anılması, bölge şehirlerinin bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Yatırım ve projeler birer birer hayata geçtikçe Hakkari'miz her geçen gün daha da büyük gelişim kaydetmektedir. Terör, yıllarca milletimizin her bir ferdini olumsuz etkilemiş, acılar yaşatmıştır. Aynı şekilde ülkemizin güçlü ve müreffeh olmasında büyük bir engel oluşturmuş, bu yüzden Türkiye, kaynaklarını terörle mücadele için sarf etmiş, yapabileceği pek çok yatırımı erteleyerek büyük ekonomik fedakarlıklara katlanmak durumunda kalmıştır. Buna karşı Türkiye küresel ve bölgesel gelişmeleri çok yönlü okuyarak içerideki kardeşliğimizi güçlendirmek için tarihi bir projeyi hayata geçirmiştir."

"HUZUR VE KARDEŞLİK İKLİMİNİN GELMESİNİ AMAÇLAYAN BU SÜRECİN ADI 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan stratejik devlet aklı ve tarihsel birikiminden güç alan milli bir duruşla artık yeni bir sürecin kapılarının sonuna kadar açıldığını anlatan Güler, "Başta Hakkari olmak üzere bölgede ve ülkemizin tamamında kalıcı barış, huzur ve kardeşlik ikliminin gelmesini amaçlayan bu sürecin adı 'Terörsüz Türkiye'dir. Bu tarihi kardeşlik projesi, 40 yılı aşkın süre boyunca enerjimizi tüketen, ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir. Pekişen birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlere karşı çok daha güçlü ve dayanıklı hale gelmemizin en önemli de yoludur." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"nin hedefinin ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı, Çanakkale ve milli mücadeledeki ruhla aydınlık yarınlara el ele, omuz omuza yürüme kararlığının en somut adımı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Elbette bugünlere kolay gelinmedi. Üstün fedakarlıklar ve gayretler sergilendi, büyük bedeller ödendi. En başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin emsalsiz mücadelesiyle bugünkü huzur ortamına ulaştık. Aynı şekilde cefakar bölge halkımızın dirayeti ve daima devletine verdiği destekle bugünlere geldik. Dolayısıyla terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmiş ve sonunda örgüt silah bırakma noktasına getirilmişse işte bu el birliği ve dayanışmanın sonucudur. Şüphesiz terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte silahlarını bırakması, fesih kararını bir an önce ve tam anlamıyla uygulaması gerekmektedir. Sürece dair hususlar bir yandan ilgili kurumlarımız, diğer yandan da Gazi Meclisimizde teşkil edilen komisyon aracılığıyla yürütülüyor. Devlet ciddiyetine uygun attığımız bu kritik adımla amacımız, her kesimden vatandaşımıza büyük acılar yaşatan, annelerin yüreklerini derin bir hüzne boğan, milletimizin bin yıllık kardeşliğini bozmayı hedefleyen terör belasından ülkemizi kurtarmaktır. Huzura, barışa, kardeşliğe ve refaha atılan bu kapsamlı adımın başarıya ulaşmasıyla ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır."

"AYAĞINA VURULAN BÜYÜK BİR PRANGADAN KURTULACAK OLAN TÜRKİYE"

Güler, ezelden beri kardeş olan, tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliğinin bu coğrafyadaki barışın temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Ortak bir geleceğe attığımız bu güçlü adımla aynı zamanda ülkemizin kaynaklarını, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine artık daha fazla sunma imkanına kavuşacağız. Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye, üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır. Şüphesiz bu gelişiminden ülkemizin her noktası kadar Hakkari'miz ve çevre iller de önemli ölçüde faydalanacak, hak ettiği payları alacaktır." şeklinde konuştu.

Kentin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete kadar yakaladığı ivmeyi en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güler, "Nitekim artık Hakkari'yi mağaralarında teröristlerin değil turistlerin dolaştığı, yaylalarında mermi seslerinin değil festival coşkusunun hakim olduğu, endişenin değil spor müsabakalarının heyecanının yaşandığı, geçim derdiyle değil tarımdan sanayiye ve ticarete kadar ekonomik hayatın canlanmaya başladığı bir şehir olarak anıyorsak işte yeni süreçle bunların hepsi daha da pekişecek daha da gelişecektir." dedi.

Güler, kent sakinlerinin, ticaretin canlanıp yatırımların daha artması, sosyo ekonomik yaşamın daha güvenli ve konforlu hale gelmesiyle daha müreffeh bir hayata kavuşacağını dile getirerek, her alandaki yatırımlarla, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle anılan kentin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Barış ve huzur iklimine hep birlikte sahip çıkmanın en büyük görev ve sorumlulukları olduğunu ifade eden Güler, kente gözyaşının, kaygının, silah sesinin değil, gülmenin, umudun ve konser seslerinin yakıştığını belirtti.

Güler, Bakanlık olarak hem güvenliği sağlama hem de sürecin en hızlı ve etkin şekilde işlemesi için ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde faaliyetlere devam ettiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede 2023 yılından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve vatandaşlarımızın taleplerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. Bu konudaki girişimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hedefimiz, terörün tamamen ülkemizin ve şehrimizin gündeminden çıktığı, Hakkari'nin, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve değerli Hakkarili kardeşlerimin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, belde belediye başkanları ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.