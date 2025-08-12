Sessiz devrimin çeyrek asrı!  AK Parti 24’üncü yılını kutlayacak: Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?





TÜRKİYE GÜNLÜK 132 BİN VARİL PETROL ÜRETİYOR



Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Gabar dağında 95 kuyudan günlük üretilen petrol 78 bin varili aştı. Türkiye'nin günlük petrol üretimi toplam 132 bin varile ulaştı.



DENİZDE ENERJİ FİLOSU AKTİF



Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olarak hizmet vermeye başladı.



KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI SAĞLANDI



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçirildi. Ardından 2018'de Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıldı. Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde şehir hastaneleri hayata geçirilerek, kapsamlı sağlık hizmeti sunulması sağlandı.



CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇİLDİ



Millet iradesi ülke yönetiminde hakim kılındı, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.