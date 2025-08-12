Şile Belediyesinden vatandaşa eleştiri cezası

Spor yapmak için sürekli gittiği Şile Spor Akademisinin paylaştığı gönderiye yaptığı eleştirel yorum nedeniyle spor salonuna girişinin engellendiğini iddia eden Erkan Akdemir savcılığa başvurdu. Belediye, eleştirisel yorumunu sildiği vatandaşın spor salonuna da almıyor.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL SIFIR

Erkan Akdemir geçtiğimiz günlerde, Instagram'da Şile Spor Akademisi'nin paylaşımının altına spor salonu ile ilgili eleştirel bir yorum yazdı. Ardından bu yorumun silindiğini fark etti. Daha sonra spor salonuna gittiğinde, koordinatör Anıl Ç. isimli koordinatör tarafından üyeliğinin sonlandığı ve spor salonuna girmesinin yasak olduğu bilgisini aldı. Akdemir, Ali A. isimli şahsın "yorum yaptığın için bir daha Şile Belediyesine ait hiçbir hizmetten faydalanamayacaksın" sözleriyle şoke oldu.

"HAKKIM ELİMDEN ALINDI"

Üyeliğini yenilemeye gittiği 11 temmuz günü salona tekrardan girmesinin yasak olduğu bilgisini alan Akdemir "Spor yapma hakkım elimden alındı. Eleştiri yaptığım için spor yapmam engellendi" diyerek sorumlular hakkında Şile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikâyetçi oldu.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.