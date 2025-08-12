Son dakika! İşte İBB’deki rüşvetin en net görüntüsü! Paraları hazırladı, saydı, teslim etti! Şok detaylar ortaya çıktı

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edilmişti.

Yazıda, Can'ın satın aldığı villayla ilgili yapılan araştırmalarda, villada kiracı olarak ikamet eden kişinin Taner Çetin olduğu, yıllık kira bedelini Elif G'nin hesabına gönderdiği, söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif G'nin hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesine ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatılmıştı.