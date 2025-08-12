İşte İBB'deki rüşvetin en net görüntüsü | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan çok sayıda insan hakkında gözaltı kararı verildi. Çetin’in rüşvet aldığı görüntülere SABAH ulaştı. Görüntülerde Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Ltd.’nin sahibi Fikri Murat Demir’in daha önceden sayarak hazırladığı para destelerini ilk önce Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında çalışan Çağla Demir’in ardından ise Taner Çetin’in asistanı Arzu Can’ın eşi Savaş Can’ın aldığı görüldü. Rüşvet alan iki isim de gözaltına alındı.