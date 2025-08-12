Ünlü iş insanının oğlu sabah.com.tr’ye anlattı: Rezan Epözdemir 2 milyarlık malımıza çöktü

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Epözdemir'in evinde ve iş yerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu, ayrıca pasaportuna dört ayrı suçtan tahdit konuldu.

Epözdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin talimatı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca 2025/174433 ve 2025/171234 sayılı iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Epözdemir'in emniyetteki sorgusu henüz tamamlanmazken, elde edilen bulgular tek tek soruluyor. Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.