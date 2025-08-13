AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan 2053 hedefi mesajı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 2002 yılında başlayan büyük yürüyüşün vesayet düzenine karşı çıkarak siyasetin paradigmasını değiştirdiğini, statükoyu sarstığını ve milleti siyasetin asli unsuru haline getirdiğini ifade etti.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRECEK ZAFERDİR"

Yayman, Partimiz 24. Yaşını kutluyor. Bu çok büyük bir rekordur. Avrupa kıtasında seçimle iş başına gelerek en uzun süre iktidarda duran parti AK Parti olmuştur. Bu başarı Guinness Rekorlar kitabına girecek eşsiz bir zaferdir.

14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Yeter, söz milletindir" diyerek çıktığımız bu kutlu yolda; milletimizin güveni ve duasıyla her engeli aştık.

2023 hedefimizden bahsettiğimizde bu hedefi küçümseyenler oldu. "Başaramazsınız" dediler. Fakat Zaman bizi haklı çıkardı. Milletimizin desteğiyle tüm engelleri aştık.

Bugün 2053 hedefimizi koyuyoruz.

Nasıl ki 2023 hedefimizi gerçekleştirdik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2053 hedefimizide başaracağız ifadelerini kullandı.

Yayman açıklamasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece altyapısını değil, zihniyetini de dönüştürdü. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, sözü dinlenen büyük bir küresel güç olarak girdik," sözlerini kullanırken şimdi ikinci 20 yılın çalışmalarını ve stratejilerini konuştuklarını belirtti.

Yayman, AK Parti'nin yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele eden bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurguladı.

2053 HEDEFİMİZE YÜRÜYORUZ

Yayman, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün karşımızda eski Türkiye'yi hortlatmak isteyen, kirli vesayet ağlarıyla yeniden siyaset mühendisliği kurmaya çalışan odaklar var. Ancak unuttukları bir şey var: Milletin iradesiyle kurulan bu büyük hareket, reformlarla büyüdü, yeniliklerle kökleşti. Artık o devirler geride kaldı."

Yayman, AK Parti'nin çoğulcu siyaset anlayışıyla her kesimi kucaklayan bir perspektifle hareket ettiğini belirterek, özellikle gençler, kadınlar ve engellilere yönelik başlatılan pozitif ayrımcılık uygulamalarının toplumsal farkındalık yarattığını ve hayatın her alanında dönüşüme öncülük ettiğini dile getirdi.

Yayman, "AK Parti, çoğulculuğu sadece söylemde değil, uygulamada da hayata geçirmiştir. Gençlerin siyasette söz sahibi olmasından kadınların temsiline, engellilerin sosyal hayatta daha görünür olmasına kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR TARİH YAZILDI"

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devlet ile milletin barıştığını ve yeni bir tarih yazıldığını belirterek, "Eskiden siyasal, yönetsel ve ekonomik istikrarsızlıklarla anılan bir devlet şimdi model olarak gösteriliyor," dedi.

AK Parti'nin yalnızca geçmişi değil, Türkiye'nin geleceğini de şekillendiren bir siyasal hareket olduğunu vurgulayan Yayman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Vesayete karşı demokrasi, statükoya karşı özgürlük, atalete karşı reformculuk diyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yeni bir dönemi birlikte inşa ediyoruz.