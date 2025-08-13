AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine yönelik, "Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız." dedi.
"ÖZEL'İN YAPTIĞI SİYASET DEĞİLDİR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir.
"SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELMİŞTİR"
Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.