AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir

"SİYASETİ ZEHİRLEYEN BİR ODAK HALİNE GELMİŞTİR"

Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.