SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma

Son dakika haberleri: Bakan Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

"SİYASET, EDEP VE AHLAK SINIRLARI İÇİNDE YAPILIR"

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır.

"BU YAKIŞIKSIZ DİL, ARTIK SADECE BİR ÜSLUP SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."