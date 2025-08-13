Hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim

Balıkesir Sındırgı merkezli depremin yaraları hızla sarılırken, bölgede devam eden artçı sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. 6.1'lik depremin ardından bölgede 800'ün üzerinde artçı deprem kaydedildi. Sarsıntıların 20'si, 4.0 ila 4.5 büyüklüğü arasında gerçekleşti. Sındırgı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, şiddetli bir şekilde hissedilen artçı depremler nedeniyle ikinci gecede de evlerine girmedi.İçişleri Bakanlığı, AFAD aracılığıyla bölgeye konteyner evler gönderdi. Depremin ardından evlerinde hasar oluşan veya evlerinin riskli olduğunu düşünen vatandaşların konaklayabilmeleri için konteynerlerden oluşan mahalleler kurulmaya başlandı. Bakanlık açıklamasında, "Alacaatlı Köyü'ndeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı" denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Balıkesir Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Balıkesir'de 152 bina ve 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirten Kurum, Manisa'da ise 41 bina ve 53 bağımsız bölümde ciddi zarar meydana geldiği bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, hasar tespiti için 250 kişilik ekibin sahada olduğunu söyledi. Ayrıca vatandaşlara hasar tespiti sonuçları açıklanana kadar riskli binalara girmemeleri uyarısında bulundu. Depremzedeler için konteyner ve misafirhane imkânları sağlandığını kaydeden Kurum, 1.5 ay içinde köy konutlarının inşasına başlanacağını duyurdu. Kentsel dönüşüm çağrısı tekrarlayan Kurum, "Depreme dayanıklı yapılar için hep birlikte çalışmalıyız. El ele kentsel dönüşümü gerçekleştirelim" dedi.Yıkılan bina hakkındaki "kolon kesme" ve "ısıya maruz kalma" iddialarının incelendiğini, savcılığın gerekli tahkikatı yapacağını söyleyen Kurum, sorumluluğu olanlar varsa bunun hesabının sorulacağını vurguladı.Depremde yıkılan 4 katlı binanın gözaltındaki müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.S. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.