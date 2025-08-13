Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi!

"AYDIN'I BİR GÖREYİM BAKAYIM AYDIN'I"

Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." İfadeleri partiye yeni katılacak isimlerin sinyalini verdiği iddia edildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu iddialara ilişkin açıklamasında "Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi. Başkan Erdoğan bugün kürsüde Aydın nerede Aydın'ı göreyim şeklinde seslendi ki bu da Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını biraz daha güçlendirdi. Aslında iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından gündeme getirilmişti." İfadelerine yer verdi.