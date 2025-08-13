Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi!

Başkan Erdoğan bugün AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, yarın AK Parti'ye yeni katılımların olacağının sinyalini verirken, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." ifadeleri partiye katılacak yeni isimlerden birinin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğu iddiasını gündeme getirdi.
İddiaya göre CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti'ye katılacak. Kulisleri hareketlendiren bu iddialar sonrası Başkan Erdoğan'ın AK Gençlik Kampı'nda yaptığı konuşmada "Ne kadar Aydın var burada göreyim" ifadeleri yeni katılımların olabileceğinin sinyalini verdi.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası gündemde yankı uyandırdı. Öte yandan CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
"AYDIN'I BİR GÖREYİM BAKAYIM AYDIN'I"
Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." İfadeleri partiye yeni katılacak isimlerin sinyalini verdiği iddia edildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu iddialara ilişkin açıklamasında "Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi. Başkan Erdoğan bugün kürsüde Aydın nerede Aydın'ı göreyim şeklinde seslendi ki bu da Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını biraz daha güçlendirdi. Aslında iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından gündeme getirilmişti." İfadelerine yer verdi.