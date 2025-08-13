Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi katılacak? Başkan Erdoğan’ın o ifadesi gündemi hareketlendirdi!
Başkan Erdoğan’ın bugün AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yarın partiye yeni katılımların olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan konuşmasında, “, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." İfadelerinde bulunurken, bunun partiye yeni katılacak ismin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu işaret ettiği iddiasını gündeme getirdi.
