Ankaralılardan Mansur Yavaş'a spor tepkisi! "Sahalarımız rant kapısı olamaz"

Ayyıldız Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çakmak: 2 halı saha yapıldığı 2012 yılından itibaren ücretsiz olarak özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı bir alanda bu iki halı saha dışında futbol oynayacakları bir yer bulunmamakta. ABB tarafından kiraya verilmek istenen bu sahalar gençlerimiz için hem sosyalleşme hem de kötü alışkanlıklardan uzak durma açısından çok önemli tesislerdir. ABB bu kararından vazgeçmeli, TOKİ buraları ücretsiz konut sakinlerine yaptı.