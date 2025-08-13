Ankaralılardan Mansur Yavaş'a spor tepkisi! "Sahalarımız rant kapısı olamaz"

ABB'DEN PİŞKİN CEVAP
ABB'den gelen resmi cevap ise TOKİ halkını adeta çileden çıkardı. Yanıtta, "Spor alanlarının tasarrufu belediyemize aittir" denildi. TOKİ sakinleri, bu ifadeyi "Halkın malı üzerinde istediğimizi yaparız" anlamına gelen bir yaklaşım olarak değerlendirerek "Burası belediyenin malı değil, halkın malı. Siz sadece emaneten yönetiyorsunuz" tepkisini gösterdi.
AK PARTİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZDİ
AK Parti döneminde ücretsiz hizmete açılan tesisler, Yavaş yönetimi döneminde gelir kapısına dönüştürülmeye başlandı. Daha önce Eymir Mahallesi'ndeki bir başka halı saha da kiraya verilmiş, gelen yoğun tepkiler üzerine ABB geri adım atmak zorunda kalmıştı.