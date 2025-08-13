Haberler Gündem Haberleri Ankaralılardan Mansur Yavaş'a spor tepkisi! "Sahalarımız rant kapısı olamaz"
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a spor tepkisi! "Sahalarımız rant kapısı olamaz"

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı’ndaki TOKİ bloklarında yer alan ve 10 yılı aşkın süredir çocuklar ile gençlerin ücretsiz kullandığı iki halı sahayı 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıktı. Tesislerin imar planında kamunun ortak kullanımına tahsisli DOP alanında bulunduğunu belirten TOKİ sakinleri, “Burası halkın malı, satılamaz.” diyerek belediyeye dilekçe verdi. Ancak ABB’den gelen “Tasarruf bizde, istediğimizi yaparız.” cevabı, mahallede büyük öfke yarattı. Vatandaşlar, “Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez.” diyerek hukuki mücadeleye hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Eymir Mahallesi'ndeki Park Eymir Toplu Yapı Konutları içerisinde yer alan iki halı sahayı 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkardı. Ancak bu sahaların, imar planında "Düzenleme Ortaklık Payı" (DOP) kapsamında ayrılan kamusal alanlarda yer alması ve yalnızca halkın ücretsiz kullanımına tahsis edilebilmesi nedeniyle TOKİ sakinleri tepki gösterdi.


Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı, 21 ada ve 5 bin 405 bağımsız bölümden oluşan dev yerleşkede yaşayan vatandaşlar, ABB'ye verdikleri dilekçede "Bu alanlar TOKİ tarafından DOP kapsamında kamunun ortak kullanımı için yapıldı. Kiraya verilmesi hukuksuzdur. Ücretsiz kullanım devam etmelidir" ifadelerine yer verdi. Sakinler, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını da belirtti. İşte o görüşler...


BAŞKA SPOR ALANI YOK

Ayyıldız Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çakmak: 2 halı saha yapıldığı 2012 yılından itibaren ücretsiz olarak özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı bir alanda bu iki halı saha dışında futbol oynayacakları bir yer bulunmamakta. ABB tarafından kiraya verilmek istenen bu sahalar gençlerimiz için hem sosyalleşme hem de kötü alışkanlıklardan uzak durma açısından çok önemli tesislerdir. ABB bu kararından vazgeçmeli, TOKİ buraları ücretsiz konut sakinlerine yaptı.


RANT KAPINIZ OLAMAZ

Buket Park Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Topcu: Her yaştan sporseverin faydalandığı halı saha, yaptığınız ihale sonucunda artık paralı ve kapısına kilit vurulmuş durumda. Bulunduğumuz konumda spor yapabileceğimiz başka bir alan yok. Gençliğe verdiğiniz değer bu olmamalı. Burası ücretsiz hizmet edilsin diye inşa edildi, sizin rant kapınız olsun diye değil.

TOKİ TEPKİ VERMELİ

Akçay Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Şimdi: Buraları bir şirket kurup kiralamışlar. İçlerinde ada başkanları, yöneticiler de var. Bu kişileri biz sakinlerin haklarını korusun diye seçtik. TOKİ üst yönetimi bu konuya el atmalı, tepki vermeli.


MÜLKİYET HALKINDIR

Yeşildoğa Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yalgın:. Akşamları gençler, sabahları emekliler burada vakit geçiriyor. ABB'nin söylediği gibi 'tasarruf bizde' demekle olmuyor. Tasarruf sizde olabilir ama mülkiyet halkındır.

HALKIN MALINI KORUYUN

Ayışığı Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Özakın: Bu sahalar ücretsiz olmalı çünkü herkesin maddi durumu özel tesislere gitmeye yetmez. Belediyenin görevi halkın malını korumak, kiraya verip para kazanmak değil.


HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

15 Temmuz Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım: Her gün torunlarımı buraya getiriyorum. Onların güvenle oynayabileceği tek yer burası. Şimdi parayla kiralanırsa biz nasıl faydalanacağız? Bu resmen halkın hakkına el koymaktır.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İhlamur Sitesi Üretim Kurulu Başkanı Erhan Erçetin: Biz anne babalar olarak bu haksızlığa sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz.


NEREDE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sevgi Çiçeği Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su Şarlıoğlu: Sayın Yavaş, seçim vaatlerinde 'sosyal belediyecilik' ve 'halkın yanında olma' sözleri verdi. Ancak şimdi, çocuklarımızın, gençlerimizin ücretsiz spor yapabildiği bu sahaları parayla kiraya vermek için adım atıyor.

İSTEDİĞİNİZİ YAPAMAZSINIZ

Güven Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kılıç: TOKİ sakinleri olarak, gerekli hukuki süreci başlatacağız. Belediyenin 'istediğimizi yaparız' yaklaşımı, hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Bu kararın iptali için dava açacağız ve halkın hakkını koruyacağız.


EŞİTSİZLİK YARATIR

Koru Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Demir: Dar gelirli ailelerin çocukları için bu tesisler birer umut kapısıydı. Belediyenin bu kararı, toplumsal eşitsizliği derinleştiriyor.

VERGİMİZLE YAPILDI

Hüseyin Gümüşdağ Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dönmez: Bizim vergilerimizle yapılan bir yeri tekrar bize satmaya kalkıyorlar. Bu karar tamamen yanlış, belediye bu uygulamadan derhal vazgeçmeli.


ABB'DEN PİŞKİN CEVAP

ABB'den gelen resmi cevap ise TOKİ halkını adeta çileden çıkardı. Yanıtta, "Spor alanlarının tasarrufu belediyemize aittir" denildi. TOKİ sakinleri, bu ifadeyi "Halkın malı üzerinde istediğimizi yaparız" anlamına gelen bir yaklaşım olarak değerlendirerek "Burası belediyenin malı değil, halkın malı. Siz sadece emaneten yönetiyorsunuz" tepkisini gösterdi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZDİ

AK Parti döneminde ücretsiz hizmete açılan tesisler, Yavaş yönetimi döneminde gelir kapısına dönüştürülmeye başlandı. Daha önce Eymir Mahallesi'ndeki bir başka halı saha da kiraya verilmiş, gelen yoğun tepkiler üzerine ABB geri adım atmak zorunda kalmıştı.
