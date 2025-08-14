AK Parti 24. yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan: 24 yıl önce Türkiye’de yeni bir yol açtık

Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak.

AK kadrolar olarak bu seviyesizlerin bizi çekmek istedikleri yere gelmeyeceğiz.

AK parti ailesi Türkiye'nin en büyük ailesidir. Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Önce ülkem ve memleketim diyen herkez bizim tabi üyemizdir.