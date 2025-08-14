AK Parti 24. yaşında! Başkan Erdoğan: "24 yıl önce Türkiye'de yeni bir yol açtık" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında, "Bugün milletimizin sinesinden, yine aziz milletimizin iradesiyle doğan, eserleriyle Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vuran AK Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü iftiharla kutluyoruz. Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşkuyla idrak ediyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk." dedi.