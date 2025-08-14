İmamoğlu ve 27 kişinin diploma kaydı YÖKSİS’ten silindi

İstanbul Üniversitesi; diplomaları geçersiz sayılan Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin lisans bilgilerinin YÖKSİS veri tabanından silindiğini bildirerek, görevde olan isimler için ilgili üniversitelere yazı gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Galatasaray Üniversitesi'nde hâlâ öğretim üyeliğine devam ettiği ortaya çıkmıştı.İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, söz konusu isimlerin diplomalarının Yüksek Öğretim Kurumu Sistemi'nden (YÖKSİS) silindiğini bildirerek, görevde olan isimler için ilgili kurumlara yazı gönderdi.Bahse konu yazıda; "Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir" denildi.