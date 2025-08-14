SON DAKİKA | Çanakkale’deki yangında skandal! CHP’li müdür 22 milyonluk itfaiye aracını kendi yaşadığı siteye sevk etti





Teknik donanımı ile bölgede benzeri olmayan bir araç. Hava basınçlı köpük sistemi var. Hava basıncı ile su ve köpüğü karıştırarak, dakikada 3 bin 200 litre püskürtme yapabiliyor. Çatı monitörü uzaktan kumandalı ve dakikada 2 bin 400 litre su püskürtebiliyor.



Bunu aynı zamanda hareket halindeyken de yapabiliyor. Ön monitörü joystick kontrollü. Aracımızın 11 bin litre su ve bin litre de köpük kapasitesi var. Özellikle akaryakıt istasyonları gibi yangınlarda, anız, arazi ve orman yangınlarında da çok ciddi destek verecek bir aracımız" dedi.