Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e hodri meydan: Gerekirse tek tek anlatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRMEMİZE RAĞMEN ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.