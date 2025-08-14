Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video
CHP'den istifa ettiğini açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı ve AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.
