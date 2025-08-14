Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7 saat süren 3'üncü toplantısında komisyona davet edilecekler ile yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin öneriler ele alındı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, yaptığı konuşmada komisyonun yapacaklarının çerçevesini "Komisyonun yürüteceği hukuki ve teknik süreçlerin eşzamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu kapsamda ortaya konulacak gündem önerileri ilk olarak silahsızlandırma, tasfiye ve entegrasyon programının oluşturulması olarak değerlendirilebilir" diye çizdi. Komisyon, 19 Ağustos'ta yapacağı toplantıda şehit aileleri ile gazileri dinleyecek. 20 Ağustos Çarşamba günü ise barış annelerinin dinlenmesi planlanıyor.Toplantıda, cumartesi anneleri, barış annelerinin yanı sıra Eren Bülbül, Yasin Börü ve Cemile Çağırga'nın annelerinin (7 Eylül 2015'te Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmada kurşun isabet etmesi sonucu 10 yaşında hayatını kaybetti) dinlenmesi de önerildi.Partiler, bunların yanı sıra akademisyenden emekli askerlere, Alevi örgütlerine kadar toplumun tüm kesimlerinden yüzlerce kişilik dinleme listesi gündeme getirdi.Dinlenmesi önerilenler arasında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Özer de bulunuyor. Komisyon tüm önerileri değerlendirip kimlerin komisyona çağrılacağına, cezaevine gidilip bazı isimlerle görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verecek.Komisyonda infaz düzenlemesinin yanı sıra EMEP'in komisyon üyesi İskender Bayhan genel af önerisinde bulundu.İçişleri, Milli Savunma ve MİT Başkanı'nın katılımı ile yapılan gizli toplantı dışındaki komisyon tutanakları TBMM'nin internet sitesinde yayınlanmaya başladı.