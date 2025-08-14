Sındırgı’da 1 yılda yeni evleri yapacağız

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe köylerinde inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 yıl içinde yeni evleri teslim etmeyi hedeflediklerini müjdeledi. Sındırgı ilçe merkezi ile Kertil ve Alacaatlı köylerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, "Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız" diyerek gönüllere su serpti.Sındırgı'da yeni konutların inşasının 1.5 ay sonra başlayacağını açıklayan Kurum, "Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yaklaşık 1.5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak" ifadelerini kullandı.BakanKurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirtti. Kurum, "Şu ana kadar; 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız" ifadelerini kullandı. ANKARA