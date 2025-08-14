SON DAKİKA | Bakan Tunç’tan Özel’e yanıt: CHP yalan iddiaların merkezi oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "CHP yalan üretme merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yalan üretim merkezine dönüştü. Dolayısıyla oradan üretilen yalanlarla kamuoyu etkilenecek zannediyorlar ama nafile. Yalan beyanlar mutlaka açığa çıkar. Geçen hafta CHP Genel Başkanının hakimler savcılar kuruluna çok önemli belgeler ulaştıracağız elimizde görüntüler var beyanlarından sonra kendi seçmenini de beklentiye soktu. Biz dedik ki hiç bekleme.

"ELİNİZDE BELGE VARSA İLETİN DEDİK"

Elinizde belgeler deliller varsa hızlı bir şekilde iletin dedik. Bir dilekçe verildi, içeriği görüldü. İstanbul yolsuzluk soruşturması kapsamındaki şüphelilerden biriyle şüpheli avukatının aralarda konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algı göstermeye çalışıyorlar. Bunun yargıyla savcılık makamıyla ne alakası var.

Yine bir beklenti oluşturdu. Elimde belgeler var, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti çökecekmiş gibi. Saçma sapan yalan üretme merkezi haline gelen oradan beyanlarını tekrar etti.

"GÖRÜNTÜLERİ BASINA KENDİ ARKADAŞLARI VERDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili adli soruşturma ne zaman başladı? Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanlığının alınma sürecindeki o görüntülerin basına servis edilmesiyle başladı. O görüntüleri basına verenlerde kendi arkadaşlarıydı. O görüntülerdeki kişilerle soruşturma geliştirildi. İlçe beledeiyelerine uzanan soruşturma haline geldi.

"YARGIYA SAYGI DUYUYORUZ DEMESİ LAZIMDI"

Adli soruşturmayı siyasi operasyonmuş gibi algılatmaya çalıştı. Oysa sorumlu bir genel başkan soruşturmayı beklemesi lazım. Yargı sürecini hep beraber bekleyeceğiz, yargıya da saygı duyuyoruz demesi lazımdı ama öyle yapmadı. Ama sonradan çıkan delillerle soruşturma büyüdü başka ilçelere de yansıdı. Soruşturma devam ederken maalesef bazı ilçe belediyelerinde bu yolsuzlukların devam ettiğine şahit oldu bu millet.

"AK PARTİ'NİN YILDÖNÜMÜNÜ GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Baklava kutusundaki o paralar ortaya çıkınca geri adım atmak zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili hemen sahiplendi. Millet gördü ki dosyaları teslim eden kendi belediye arkadaşları. Savcılık makamı bir ihbar olduğunda soruşturmayı başlatmak zorunda. Bu görevidir. Başlatmazsa görevini ihmal etmiş olur. Yapılan budur. Manipülasyon yapmak Cumhuriyet Halk Partisine hiçbir şey kazandırmaz. AK Parti'nin yıl dönümünü gölgelemeye çalışıyorlar.

Türk milleti demokrasiyi seviyor. Türk Milleti Recep Tayyip Erdoğan dedi, cumhur ittifakı dedi, AK Parti dedi. Türkiye'nin 81 ili ayrım yapmadan ilgilenmesi, doğru politikalar üretmesi, herkese duyarlı olması ve diğer yandan reformlar yapması. Maalesef Türkiye'nin ana muhalefeti bu süreçte doğru politikaların yanında değil ürettiği yalanların peşinde koştu. Ama nafile, bunu anlayabilseler AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda kalmasını anlaya bilse önemli bir gelişme olacak.

"HSK NE ZAMAN TOPLANACAĞINI KENDİ TAKDİR EDER"

HSK ne zaman toplanacağını kendi takdir eder. Herkesi büyük beklentiye soktu. Dilekçenin içinin nasıl boş olduğu görüldü. Yine müracaat etsinler bahsettiği iddialarla ilgili araştırma yapılır. HSK, Özgür Özel'in belirttiği tarihte buluşmaz. Onlar kendi gündemlerine hakimdir.