Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
