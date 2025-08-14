Video Haber Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme süreci iddiasına yönelik soruşturma | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği, bunun bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer aldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya aracılığıyla öğrenildiği belirtilen, Kapki ile Birinci'nin söz konusu cezaevinde gerçekleştirdiği iddia edilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.
