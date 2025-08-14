SON DAKİKA | Başkan Erdoğan rozetlerini taktı: AK Parti’ye yeni belediyeler katıldı

Son dakika haberi! AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda AK Parti'ye yeni belediyeler katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 yeni isme rozetlerini taktı.

6 CHP, 2 İYİ Parti ve 1 Bağımsız Başkan AK Parti'ye katıldı.

Özlem Çerçioğlu AK Parti'de! | Video

CHP'DEN KATILANLAR:

Özlem Çerçioğlu: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Umut Yılmaz: Gaziantep/Şehitkamil Belediye Başkanı

Mustafa İberya Arıkan: Aydın/Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan: Aydın/Yenipazar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya: Aydın/Sultanhisar Belediye Başkanı

Yasemin Fazlaca: Yalova/Altınova Belediye Başkanı

İYİ PARTİ'DEN KATILANLAR:

Mustafa Kodal: Isparta/Yalvaç Belediye Başkanı

İsmail Akpınar: Aksaray/Yeşiltepe Belediye Başkanı

BAĞIMSIZ'DAN KATILAN:

Muammer Yanık: Kastamonu/Bozkurt Belediye Başkanı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı ve "Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim" dedi. Çerçioğlu 'alnım ak başım dik' mesajı vererek eski partisi CHP'ye 'Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar" göndermesinde bulundu.

"AK PARTİ AİLESİNİ YENİ KATILIMLARLA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz." dedi.