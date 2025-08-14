SON DAKİKA | CHP yalanlamıştı kayıtlar ortaya çıktı! Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün arabasında





34 AKT 500 plakalı araç ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.