SON DAKİKA | Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında dokuz şüpheli olmak üzere toplamda 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.