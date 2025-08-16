Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı'daki bütün evleri taradık.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 16, 2025
Ekiplerimizce yapılan incelemelerde;
📌 Balıkesir'de 6️⃣2️⃣4️⃣ binadaki 9️⃣0️⃣1️⃣ bağımsız bölüm,
📌 Manisa'da 1️⃣0️⃣5️⃣ binadaki…