Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depremine ilişkin hasar tespitinin tamamlandığını, Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.