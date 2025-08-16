Kore şehitlerinin naaşı 75 yıl sonra teslim edildi

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda şehit olan Türk ordusundan 4 askerin kemik kalıntılarına ulaşıldığını ve naaşlarının kendilerine teslim edildiğini söyledi. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, 2001'de ABD ile Kuzey Kore arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 1950-1953 Kore Savaşı'nın Kuzey Kore tarafındaki muharebelerin yer aldığı ve Türkiye'nin de en çok şehit verdiği Kunuri bölgesindeki kazı çalışmalarında çok sayıda kemik ve savaş kalıntısının bulunduğunu dile getirdi.

Bunların ABD'nin Hawaii'deki bilim merkezinde incelemeye ve birleştirmeye tabi tutulduğunu belirten Tamer, genetik araştırmaların yapıldığını anlattı. Tamer, Hawaii'deki ABD Savunma Bakanlığı'nın savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA Dairesi laboratuvarlarında yürütülen çalışmada bir araya getirilen iskeletlerden birinin yüzde 100'e yakın olasılıkla Türk olduğunun saptandığını, diğer üç iskeletin ise genetik ve diğer araştırmalar sonucu Anadolu kökenli olduğunun saptandığının kendilerine iletildiğini kaydetti. Tamer, 4 şehidin kemiklerinin Hawaii'deki ABD üssünden özel uçakla Güney Kore'deki Osan ABD Askeri Üssü'ne getirildiğini anlattı.