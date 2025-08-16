Son dakika | Başkan Erdoğan’dan ’Alaska Zirvesi’ paylaşımı: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği Alaska'daki Donald Trump - Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR!

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.